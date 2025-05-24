Türk Telekom, Bursaspor deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-in etabı 9-10. sıra eşleşmesinde Bursaspor ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 74-70'lik skorla konuk takım Türk Telekom oldu.
Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol ile play-off bileti için karşılaşacak.
SKOR DAĞILIMI
Bursaspor: Julius 10, Michineau 8, Grantham 13, Sardep David Mutaf 11, Gavrilovic 3, Brown 15, Sharma 7, Berkay Candan 2, Mehmet Atalan, Ömer Utku Al 1
Türk Telekom: Berkan Durmaz 2, Alexander 13, Bess 5, Hanlan 9, Smith 6, İsmet Akpınar, Brown 16, Emre Melih Tunca 10, Rados 9, Mahir Ağva, Makoundou 4
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