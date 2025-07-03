Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu'nu transfer etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, tecrübeli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes'te tamamlayan Doğuş Özdemiroğlu'nu takımımıza kattık. Ailemize hoş geldin Doğuş Özdemiroğlu.
45 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezon 45 maçta 4,5 sayı ortalamasıyla mücadele eden 29 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda Türk Telekom forması giyecek.
2 İSİM AYRILDI
Öte yandan Türk Telekom, İsmet Akpınar ve Yoan Makooundou'yla ise yollarını ayırdığını duyurdu.