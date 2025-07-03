Türk Telekom, Michael Devoe'yu transfer etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li şutör gard Micheal Devoe ile sözleşme imzaladı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Geçtiğimiz sezonu Mitteldeutscher BC'de tamamlayan Micheal Devoe'yu takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Micheal Devoe.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
25 yaşındaki basketbolcu, 2023'te başladığı profesyonel kariyerinde NBA Gelişim Ligi takımları Ontario Clippers, Salt Lake City Stars, Memphis Hustle, İsrail kulübü Maccabi Ironi Ramat Gan ve Alman ekibi Mitteldeutscher'de oynadı.