Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi Everton'a yenildi

- Aston Villa, Premier Lig'de Everton'a 1-0 yenildi.
- Thierno Barry, 59. dakikada galibiyeti getiren golü attı.
- Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi moral kaybetti.
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa ile Everton karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Everton, 1-0'lık skorla kazandı.
Everton'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Thierno Barry kaydetti.
ASTON VILLA'NIN SIRADAKİ DURAĞI İSTANBUL
Ligde oynadığı son 2 maçı kazanamayan Aston Villa, 43 puanda kaldı.
Everton ise 32 puana yükseldi.
Aston Villa, perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olduktan sonra ligde Newcastle deplasmanına gidecek.
Everton ise sahasında Leeds'i ağırlayacak.