Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı!

- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına Kocaelispor maçı sonrası saldırı düzenlendi.
- Çevik kuvvet ekipleri aracı güvenlik çemberine aldı ve koruma ekibi saldırganları uzaklaştırdı.
- Araç, güvenlik sağlandıktan sonra yoluna devam etti.
Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk takip Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.
DOĞAN'IN ARACINA SALDIRI
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına, Kocaelispor karşılaşmasının ardından saldırıda bulunuldu.
Çevik kuvvet ekipleri aracın etrafını sardı ve güvenlik koridoru oluşturdu.
Maçın sona ermesinin ardından Kocaeli Stadyumu'ndan çıkış gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelili taraftarlar tarafından yumruklu saldırıda bulundu.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Olayda Başkan Doğan'ın koruma ekibi saldırıyı gerçekleştirenleri etkisiz hale getirerek olay yerinden uzaklaştırdı.
Başkanın aracı yol ortasında çevik kuvvet tarafından durdurulup güvenlik çemberine alındı.
Taraftarlar dağılana kadar bekletilen araç, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yola devam etti.