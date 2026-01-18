Domenico Tedesco'dan Mehmet Türkmen'e tepki!

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçı hakemi Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi.
- Talisca'nın düşmesi sonrası Tedesco, hakeme itiraz etti ve sarı kart gördü.
- Bu olayın ardından Tedesco, ceketi yere fırlattı.
Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında tansiyon bir hayli yükseldi.
Anderson Talisca'nın Maestro ile mücadelesi sonrası yerde kalmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tepki gösterdi.
SARI KART SONRASI CEKETİNİ FIRLATTI
Bu tepki üzerine Mehmet Türkmen, Tedesco'ya sarı kart çıkardı.
Sarı kartın üzerine Tedesco, üzerindeki ceketi fırlatıp yere attı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)