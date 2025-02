Türk Telekom'da hedef doğrudan çeyrek final yükselmek

EuroCup'ta B Grubu'nun son hafta mücadeleleri öncesi play-off'a kalmayı garantileyen Türk Telekom, 5 Şubat Çarşamba günü Bulgaristan'da oynayacağı Hapoel Bank Yahav maçını kazanırsa grubu 2. sırada bitirerek doğrudan adını çeyrek finale yazdıracak.

Zorlu karşılaşma öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdem Can, geçen hafta aldıkları galibiyetle play-off'a kalmayı garantilediklerini ancak grupta henüz işlerinin bitmediğini dile getirdi.

"DOĞRUDAN ÇEYREK FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Kazanan takımın grubu 2. sırada bitirerek play-off etabını geçip doğrudan çeyrek finale kalacağını vurgulayan Erdem Can, şu ifadeleri kullandı:

"KAZANMAK İÇİN ORADA OLACAĞIZ"

Erdem Can, Avrupa Ligi yönetiminin kararıyla ev sahibi olmaları gereken ilk maçı İsrail ekibiyle Sırbistan'da oynadıklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Türk Telekom taraftarının kendilerine verdiği desteğin önemine vurgu yapan Can, son Avrupa maçında da bunu net şekilde gördüklerini belirtti.

Taraftarın kendilerinden direkt çeyrek finale kalmalarını beklediğinin farkında olduğunu anlatan Erdem Can, şu değerlendirmede bulundu:

Biz bu sezon bir maçın dışında burada bir kültür oluşturduk. Bunu uzun zamandır söylüyoruz. Bu da ancak istikrarla olur. Biz her gün aynı açlıkla, aynı enerjiyle sahaya çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın da her maçta gelip bizi desteklemesini istiyoruz. Biz söz veriyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Eğer bir başarı olursa da zaten o başarı onlar varken güzel olacak.