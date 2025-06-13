Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, İsrail'e fark attı

AA & Ensonhaber
Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası Türkiye ile İsrail karşı karşıya geldi.
Sao Paulo kentindeki karşılaşmanın ilk periyodunu 31-8 üstün tamamlayan milliler, soyunma odasına da 56-14 önde girdi.
84 SAYILIK FARK
Üçüncü çeyreği 85-20 ile geçen ay-yıldızlılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı, 84 sayı farkla 111-27 kazandı.
İKİNCİ RAKİP KANADA
Türkiye, organizasyondaki ikinci maçını yarın TSİ 17.00'de Kanada ile oynayacak.
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