Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, İsrail'e fark attı
AA & Ensonhaber

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası Türkiye ile İsrail karşı karşıya geldi.

Sao Paulo kentindeki karşılaşmanın ilk periyodunu 31-8 üstün tamamlayan milliler, soyunma odasına da 56-14 önde girdi.

84 SAYILIK FARK

Üçüncü çeyreği 85-20 ile geçen ay-yıldızlılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı, 84 sayı farkla 111-27 kazandı.

İKİNCİ RAKİP KANADA

Türkiye, organizasyondaki ikinci maçını yarın TSİ 17.00'de Kanada ile oynayacak.

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Emre Çalışkan
Editor