Türkiye, İspanya'ya yenildi

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın heyecanı devam ediyor.
Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen turnuvada mücadele eden Türkiye, çeyrek final müsabakasında İspanya ile karşılaştı.
MİLLİLER, MAĞLUP OLDU
Başabaş geçen ilk çeyreği 21-19 geride kapatan milliler, ikinci periyotta oyun üstünlüğünü rakibine vererek devre arasına 50-34 geride girdi.
İkinci yarıdaki geri dönüş çabası sonuçsuz kalan Türkiye, üçüncü çeyreğini 64-49 geride geçtiği maçı 77-65 kaybetti.
EN SKORER İSİM GINA GARCIA OLDU
Milli takımda Ceren Akpınar'ın 18 sayı, 5 asist, Elif İstanbulluoğlu ise 14 sayı, 9 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.
İspanya'da ise 20 sayı, 5 asistle oynayan Gina Garcia, 18 sayı üreten Somtochukwu-Blessed Okafor ile 16 sayı kaydeden Judit Rodriguez galibiyette başrolü aldı.
RAKİP BEKLENİYOR
Yarı finale çıkamayan Türkiye, İsrail-İtalya maçının kaybedeniyle klasman maçına çıkacak.