Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 30. ve son hafta maçlarıyla normal sezon tamamlandı. Zorlu Koleji Samsun Basketbol, şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükseldi.
Ligde normal sezonu 2 ve 9. sıralar arasında tamamlayan takımlar play-off oynamaya hak kazandı.
Eşleşmelerde iki maç kazanan ekipler yarı finale yükselecek.
EŞLEŞMELER
Halkbank TKBL'de play-off çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Turgutlu Belediyespor-Yalova VİP
İstanbul Gençlikspor-Emlak Konut Gelişim
Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri-Aslan Yol Burhaniye Belediyespor
Fenerbahçe Gelişim-Mersin Gençlerbirliği
