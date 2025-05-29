İHA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Wade Baldwin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk olarak şampiyonlukla ilgili düşüncelerini aktaran Baldwin, şu ifadeleri kullandı:

Çok özel bir şampiyonluk. Kulüp 2 yıldız edinmiş oldu. Çok başarılı bir takım, devamlı Final Four'a giden. Tarihi bir takımın parçası olmak çok gurur verici. Özellikle Euroleague tarihinde hiçbir zaman unutulmayacaktır.

"KARMAŞIK HİSSETTİM"

Final maçında bir faul sonrası diskalifiye edilmesi sonrası neler hissettiğine yönelik gelen soruya 29 yaşındaki basketbolcu, şu cevabı verdi:

Karmaşık hissettim. Çok iyi hissetmedim. Hatta o an hakemlere saldırasım bile geldi ama tabii ki böyle bir şey olmaz. Şampiyonluk maçı hepimizden üstündür. Kurallar, maçın içerisinde ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor.

"ŞAMPİYONLUĞUN BİR PARÇASI OLMAK GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL"

Baldwin, Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un geçmişte Fenerbahçe forması giymesi ve oyunculara yaklaşımına da değinerek, şu şekilde konuştu: