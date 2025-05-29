Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Wade Baldwin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.
İlk olarak şampiyonlukla ilgili düşüncelerini aktaran Baldwin, şu ifadeleri kullandı:
Çok özel bir şampiyonluk. Kulüp 2 yıldız edinmiş oldu. Çok başarılı bir takım, devamlı Final Four'a giden. Tarihi bir takımın parçası olmak çok gurur verici. Özellikle Euroleague tarihinde hiçbir zaman unutulmayacaktır.
"KARMAŞIK HİSSETTİM"
Final maçında bir faul sonrası diskalifiye edilmesi sonrası neler hissettiğine yönelik gelen soruya 29 yaşındaki basketbolcu, şu cevabı verdi:
Karmaşık hissettim. Çok iyi hissetmedim. Hatta o an hakemlere saldırasım bile geldi ama tabii ki böyle bir şey olmaz. Şampiyonluk maçı hepimizden üstündür. Kurallar, maçın içerisinde ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor.
"ŞAMPİYONLUĞUN BİR PARÇASI OLMAK GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL"
Baldwin, Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un geçmişte Fenerbahçe forması giymesi ve oyunculara yaklaşımına da değinerek, şu şekilde konuştu:
Özellikle bu konuyu konuşmadık ama kendisi de oyuncu olduğu için biz oyuncuların yaşadığı her şeyi; soyunma odasını, takım otobüsünü, idmanları aynı hisleri yaşadığı için bu da çok büyük avantaj. Bizi Final Four'a çok iyi şekilde hazırladı. Aynı şekilde tüm sezon boyunca onun da ilk şampiyonluğunun bir parçası olmak gerçekten çok özel.
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