Will Cummings, futboldaki ortamı salonda da istiyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Will Cummings, sarı-kırmızılı taraftarların futbol maçlarında çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu ve bunu basketbol maçlarında da daha fazla görmek istediklerini söyledi.

"FUTBOLU DAHA ÇOK SEVMEYE BAŞLADIM"

Cummings, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır Avrupa'da yaşadığını ve futbolu takip ettiğini belirterek, şunları dedi:

"ÇOK AŞIRI TAKİP ETMİYORUM AMA OYUNU BİRAZ BİLİYORUM"

"Eskiden FIFA oynardım ve sonra futbol formaları toplamaya başladım." diyen Cummings, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BİR MAÇIN DİĞERİNDEN DAHA ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEM"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabetle ilgili görüşlerini paylaşan ABD'li basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Tabii ki bu her zaman diğer maçlardan önemli bir maç oluyor ve bu rekabetin kulüp için ve taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. İnsanlar genellikle farklı maçlara farklı zihniyetlerle çıkmayı tercih ederler ama ben öyle bir insan değilim. İster ligdeki en üstteki takımla, ister en alttaki takımla oynayalım, sahaya her zaman aynı tutumla çıkmaya çalışırım. Bir maçın diğerinden daha önemli olduğunu düşünmem, final ya da play-off maçı değilse ama her maçı aynı şekilde değerlendirmeye çalışırım. Bu da bana her seferinde aynı seviyede performans sergileme konusunda yardımcı oluyor.