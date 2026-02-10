Yunan taraftarlardan hakaret içeren pankart: Türk polisini ve Beşiktaş'ı hedef aldılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında Beşiktaş, Yunanistan'ın Panionios takımına konuk oldu.

Siyah-beyazlılar deplasmanda 40 sayı farkla rakibini 114-74 mağlup etti.

Maç esnasında Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe karakterlerle galiz küfürler yazılı bir pankart açtı.

"ALÇAKÇA VE PROVOKATİF PANKARTI EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYOR VE LANETLİYORUZ"

Beşiktaş Kulübü, açılan ırkçı pankartı en ağır şekilde kınadığını ve lanetlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup'ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı'nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.



Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş'a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.



Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz."

TBF'DEN AÇIKLAMA: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAME EDECEĞİZ

TBF'den söz konusu pankartla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın, BKT Avrupa Kupası organizasyonu kapsamında Yunanistan'da Panionios ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde açılan; Türk milletini, ülkemizin milli ve manevi değerlerini hedef alan provokatif pankartı en güçlü şekilde kınıyoruz. ​Sporun evrensel değerlerine, fair play anlayışına ve uluslararası müsabakaların taşıması gereken saygı ortamına açıkça aykırı olan bu tür eylemler, yalnızca kulüplerimizi değil; Türk sporunu, ülkemizin itibarını ve ortak insani değerleri hedef almaktadır. Hiçbir spor organizasyonu; nefret söylemine, ayrımcılığa ve milli değerlere yönelik hakaretlere zemin oluşturamaz.​Türkiye Basketbol Federasyonu olarak sporun birleştirici gücünü zedeleyen bu kabul edilemez tutumun karşısında durduğumuzu açıkça ifade ediyor; bu olayın tüm yönleriyle incelenmesi, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanması gerektiğini vurguluyoruz. ​Bu vesileyle, söz konusu karşılaşmanın organizasyonundan sorumlu olan BKT Avrupa Kupası ve Avrupa Ligi'ni (EuroLeague) tribün güvenliği, organizasyon standartları ve disiplin uygulamaları konusunda sorumluluk almaya, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemleri gecikmeksizin hayata geçirmeye davet ediyoruz. ​Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk kulüplerinin ve Türk sporunun uluslararası platformlarda maruz kaldığı her türlü ayrımcı, provokatif ve saygısız tutumun karşısında durmaya; sürecin takipçisi olmaya devam edecektir."

TÜRK TAKIMLARINA YÖNELİK IRKÇI PANKARTLAR İLK DEĞİL

Geçen yıl kasım ayında Basketbol Avrupa Ligi'ndeki Partizan-Fenerbahçe maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart, tepki çekmişti.

Fenerbahçe'nin Partizan deplasmanında oynadığı maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı.

Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart, büyük tepkiye neden olmuş ve Fenerbahçe Avrupa Ligi yönetimine şikayette bulunmuştu.

Fenerbahçe ise çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin tüm uyarılara rağmen pankartın asılmasına izin verdiğini ifade etmişti.

Basketbol Avrupa Ligi, büyük tepki çeken ırkçı pankart dolayısıyla Sırp ekibine 40 bin avro para ve tribün kapatma cezası vermiş fakat tribün kapatma cezası ertelenmişti.

FENERBAHÇE, FUTBOLDA DA IRKÇI PANKARTA MARUZ KALMIŞTI

Geçen yıl yine kasım ayında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile yaptığı karşılaşmada ev sahibi ekip taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) yazan pankart açmıştı.

Viktoria Plzen'e maçta çıkan olaylar nedeniyle cüzi para cezası veren UEFA, eleştirelerin hedefi olmuştu.

UEFA, Çek ekibine taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, kamuya açık geçiş yollarını kapattığı gerekçesiyle de 6 bin olmak üzere 21 bin avro ceza vermekle yetinmişti.

Viktoria Plzen'e ayrıca 2 yıllık denetim süresi çerçevesinde kısmi tribün kapatma cezası uygulanmıştı.

Spor otoriteleri, verilen para cezalarının yetersiz olduğunu ve tribün kapatma cezasının ertelenmesinin caydırıcı bir karar olmadığını savunmuştu.