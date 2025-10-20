Zafer Aktaş, Trabzonspor maçını değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta maçında Trabzonspor'u 84-75 yenen Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, takımının iyi oyunla galibiyeti hanesine yazdırmayı başardığını belirtti.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ligde beşinci sezonu geçirdiklerini ve dün konuk ettikleri Trabzonspor'u mağlup ederek güçlü bir mesaj verdiklerini dile getirdi.

Takımının hem oyunuyla hem de bireysel performanslarla galibiyeti hanesine yazdırmayı başardığını kaydeden Aktaş, oyuncularından Sam Griffin ve Speedy Smith'in performansının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

"İSTİKRARLI BİR PERFORMANS SERGİLEMEK İSTİYORUZ"

Aktaş, ilk 4 maçta 2 galibiyet aldıklarına değinerek şunları kaydetti: