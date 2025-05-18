Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile berabere kaldı

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Süper Lig'de heyecan dorukta...

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

BERABERLİKLE SONA ERDİ

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçta goller; 40. dakikada Hwang ve 71. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

3. SIRAYI KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 59 puana yükseldi ancak 4. sıraya düştü.

Samsunspor 60 puanla 3. sırayı ele geçirdi. Alanyaspor ise 39 puanla 15. sırada yer aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN KALAN MAÇLAR

Beşiktaş ligde kalan maçlarında; Rizespor ve Bodrumspor (D) ile karşılaşacak.

Samsunspor ise ligde kalan maçlarında; Trabzonspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Immobile'nin ceza yayına çıkardığı topu, Rafa Silva kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna gelen topu uzanarak çıkardı.

40. dakikada Alanyaspor öne 1-0 geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Özdemir'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Hwang, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla filelere gönderdi.

71. dakikada Beşiktaş, Rafa Silva ile skora eşitliği getirdi. Yerden çevrilen topta Rafa Silva, Muçi'nin pasını tek vuruşla gole çevirdi.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Amir, Rashica, Rafa, Mustafa, Immobile.