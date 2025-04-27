Beşiktaş, kanat transferi için Gürcü yıldızı radarına aldı

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Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor...

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası geldi.

GÜRCÜ KANAT TAKİBE ALINDI

Siyah-beyazlıların kümede kalma mücadelesi veren Fransız ekibi Saint-Etienne'in yıldız ismini yakından takip ettiği ifade edildi.

Kartal'ın yaz transfer sezonunda 24 yaşındaki Davitashvili için bir girişimde bulunabileceği öne sürülüyor.

7 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Yüksek top tekniği ile dikkatleri çeken Gürcü futbolcu, bu sezon Fransız ekibiyle 30 maça çıktı 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Gürcistan Milli Takımı ile de 46 maça çıkan 1,75 boyundaki kanat oyuncusu ülkesi adına 6 gol kaydetti.

GEÇTİĞİMİZ YIL TRANSFER OLDU

Saint-Etienne, 2024'ün Temmuz ayında Davitashvili'yi Bordeaux takımından 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Zuriko Davitashvili'nin takımı Saint-Etienne ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Transfermarkt verilerine göre, Davitashvili'nin 10 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.