Beşiktaş, kanat transferi için Gürcü yıldızı radarına aldı
Haber Merkezi

Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor...

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası geldi.

GÜRCÜ KANAT TAKİBE ALINDI

Siyah-beyazlıların kümede kalma mücadelesi veren Fransız ekibi Saint-Etienne'in yıldız ismini yakından takip ettiği ifade edildi.

Kartal'ın yaz transfer sezonunda 24 yaşındaki Davitashvili için bir girişimde bulunabileceği öne sürülüyor.

7 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Yüksek top tekniği ile dikkatleri çeken Gürcü futbolcu, bu sezon Fransız ekibiyle 30 maça çıktı 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Gürcistan Milli Takımı ile de 46 maça çıkan 1,75 boyundaki kanat oyuncusu ülkesi adına 6 gol kaydetti.

GEÇTİĞİMİZ YIL TRANSFER OLDU

Saint-Etienne, 2024'ün Temmuz ayında Davitashvili'yi Bordeaux takımından 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Zuriko Davitashvili'nin takımı Saint-Etienne ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Transfermarkt verilerine göre, Davitashvili'nin 10 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

Furkan Can
Furkan Can
Editor