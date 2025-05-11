Beşiktaş'ta seçim günü: Yeni başkan belli oluyor

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Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanacak...

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, bugün Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak.

ADALI VE AKSOY YARIŞACAK

Genel kurul, saat 10.00'da başlayacak ve mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, başkanlık için yarışacak.

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:

SERDAL ADALI

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

GÜRKAN AKSOY

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

27 BİN 588 ÜYE OY KULLANABİLECEK

Genel kurulda, 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.

ADALI'DAN ÇAĞRI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, üyelere, bugün gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula katılma çağrısında bulundu.

Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Yarın Beşiktaş'ımızın seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştireceğiz. Genel kurulumuz, Beşiktaş'ımız için büyük bir önem arz ediyor. Artık Beşiktaş'ta kaosun, iç çekişmenin ve hesap kitapların hakim olmadığı bir istikrar dönemine gireceğiz. Yarın siz genel kurul üyelerimiz, Beşiktaş'ın son yıllardaki gidişatına son verecek, istikrara 'Evet' diyeceksiniz. Böyle bir genel kurula katılımın yüksek olması camiamız için çok önemli. Önümüzdeki genel kurulda, üzerimize algı yaparak camiamıza zarar vermeye çalışanlara da en güzel cevabı verme vakti. O yüzden bütün genel kurul üyelerimizden ricam, oylarını kullanmaları ve Beşiktaş'ın gerçek iradesini herkese göstermeleridir. Bütün genel kurul üyelerimizi 11 Mayıs'ta Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak genel kurulumuza bekliyorum. Yarınki genel kurulumuzda oy pusulamız yine beyaz olacak. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

"HER ŞEYDEN ÖNCE TARAFTARIZ"

Beşiktaş'ta olağan kongrede başkanlığa aday olan Gürkan Aksoy, basın toplantısı düzenleyerek yönetim kurulundaki isimleri tanıttı ve projelerini anlattı.

Aksoy, "Biz her şeyden önce taraftarız, sadece Beşiktaşlıyız. Her maça boynunda atkıyla gidenleriz. Beşiktaş'ı amasız, fakatsız sevenleriz. Birlik ve beraberliği yeniden sağlayacak, tribünle yönetim arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Beşiktaş'ı özkaynaklarıyla ayağa kaldıracağız. Beşiktaş'ı birilerinin menfaati için değil, Beşiktaş için yöneteceğiz." diye konuştu.