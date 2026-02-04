Abone ol: Google News

Can Armando Güner, Galatasaray'da

Galatasaray, Can Armando Güner transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların, Mönchengladbach forması giyen genç futbolcuyla 4.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 13:26
  • Galatasaray, Can Armando Güner ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • 18 yaşındaki futbolcu, Borussia Mönchengladbach'tan transfer edildi.
  • Güner, bu sezon Gladbach U19'da 14 maçta 4 gol ve 3 asist yaptı.

Galatasaray, yaz transfer dönemi için anlaştığı Can Armando Güner'de mutlu sona ulaştı.

Ocak ayı başında İstanbul'a gelen ancak kulüpler arasındaki pürüzler nedeniyle Almanya'ya geri dönen Can Armando Güner transferinde düğüm çözüldü.

4.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-kırmızılılar, Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağ kanatta görev yapan genç oyuncu, bu sezon Gladbach U19 formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM KARARI BELİRSİZ

Babası Türk, annesi Alman-Arjantinli olan oyuncu, şu ana kadar Arjantin U17 takımında görev yaptı ancak henüz A Milli Takım tercihini netleştirmedi.

