Boksta 'cinsiyet testi' dönemi: Imane Khelif kadınlar kategorisinden men edildi

AA & Ensonhaber

Federasyonun yaptığı açıklamada, yeni politikanın yalnızca cinsiyetle sınırlı kalmayıp, yaş ve kilo kategorilerini de kapsayacak şekilde, adil ve güvenli bir rekabet ortamı sağlama amacı taşıdığı belirtildi. Bu kapsamda getirilen cinsiyet doğrulama zorunluluğunun, özellikle kadınlar ve erkekler arasında eşit şartlarda mücadele edilmesini sağlamaya yönelik olduğu vurgulandı.

GENETİK CİNSİYET TARAMASINDAN GEÇECEK

Açıklamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif özelinde yeni uygulamanın ilk etkileri de paylaşıldı. Federasyon, Cezayir Boks Federasyonu'na gönderdiği resmi yazıyla, Khelif’in genetik cinsiyet taramasından geçmeden kadınlar kategorisinde ringe çıkamayacağını bildirdi.

KADIN MÜSABAKALARINA KATILAMAYACAK

Bu karar doğrultusunda Khelif, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Eindhoven Boks Kupası da dahil olmak üzere hiçbir Dünya Boks organizasyonunda kadınlar klasmanında yer alamayacak. Karar, Paris’teki başarısının ardından gündemde olan Khelif için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

Dünya Boks Federasyonu, bu yeni uygulamanın ilerleyen süreçte diğer sporcular için de geçerli olacağını ve olimpik düzeydeki müsabakalarda net kriterler belirlenmesinin amaçlandığını belirtti.