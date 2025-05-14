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AA & Ensonhaber

Olimpiyat ikincisi milli boksör Hatice Akbaş, boksun Türkiye'de, özellikle kadınlarda önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Hatice Akbaş, kadın boksunun Türkiye'deki gelişimini AA muhabirine değerlendirdi.

"ONLARIN ARDINDAN BİZ GELDİK"

"Kadın boksu Türkiye'de altın çağını yaşıyor." diyen 23 yaşındaki sporcu, şu ifadeleri kullandı:

Son olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında aldığımız madalyalar, kadın boksunun geldiği noktayı gösteriyor. İlk adımları atan büyüklerimize teşekkür ediyorum. Onların ardından biz geldik. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da bu başarıyı devam ettirecek.

"KARDEŞLERİMİZİN GÖZLERİNDEKİ İSTEK VE AZMİ GÖRÜYORUM"

Kadın boksuna olan ilginin artmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Hatice, şu şekilde konuştu:

Yeni gelen sporcu kardeşlerimizin gözlerindeki istek ve azmi görüyorum. Onların da büyük başarılara ulaşacaklarına inanıyorum.

"EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIM BABAM OLDU"

Elde ettiği başarıların ardında ailesinin, özellikle de babasının büyük desteği olduğunu söyleyen Hatice Akbaş, şu değerlendirmede bulundu:

En büyük motivasyon kaynağım babam oldu. Küçüklüğümden beri yanımda. Beni o yetiştirdi. Ailemin desteği olmasa bu noktaya gelemezdim.

"ÖNCELİKLE HEDEF BELİRLEMELİLER"

Genç sporculara da mesaj gönderen Hatice, sözlerini şöyle tamamladı: