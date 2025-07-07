Milli boksörler, Kazakistan'da 8 madalya kazandı

Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Boks Kupası Turnuvası'nda 8 madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Boks'u (World Boxing) tarafından başkent Astana'da gerçekleşen turnuvada Türkiye, 2 gümüş, 6 bronz madalya aldı.

MADALYA KAZANANLAR

Erkeklerde Emrah Yaşar, kadınlarda ise Busenaz Sürmeneli gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde Mert Aybuga, Samet Ersoy, kadınlarda da Nurselen Yalgettekin, Büşra Işıldar, Elif Güneri ve Şeyma Düztaş bronz madalya kazandı.

"KARARLI DURUŞUMUZUN BİR GÖSTERGESİDİR"

Türkiye, takım halinde madalya sıralamasında 3. olurken Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı: