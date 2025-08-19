Bruno Lage'dan flaş açıklama: Türk kulüplerinin verdiği maaşı Portekiz’de ödeyemezler

Benfica, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Liginde play-off turunda Benfica ile karşılaşacak.

Maç öncesi Benfica cephesi basın toplantısında konuştu.

MERAK EDİLEN SORULARI YANITLADI

Teknik direktör Bruno Lage gündeme ilişkin merak edilenler hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"TÜRK KULÜPLERİNİN ÖDEDİĞİ MAAŞI PORTEKİZ'DE ÖDEYEMEZLER"

Bruno Lage açıklamasında, “Bu maç benimle Mourinho arasında değil, Fenerbahçe ile Benfica arasında. Türk kulüplerinin ödediği maaşı Portekiz’de hiçbir kulüp ödeyemez.” ifadelerini kullandı.

"BENİM VE KEREM'İN ŞU ANKİ TEK HEDEFİ BENFİCA'YA YARDIM ETMEK"

Bruno Lage Kerem için sorulan; “Kerem Aktürkoğlu yarın oynayıp bir etki yaratabilir mi?” sorusuna ise, ”Bu sorunuza cevap vermeyeceğim." ifadesi ile karşılık verdi.

Lage sözlerinin devamında, şöyle dedi: