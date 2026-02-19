Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Inter, Bodo/Glimt'e yenildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu aşamasında 4 maç oynandı.

Inter, Bodo/Glimt deplasmanından hayal kırıklığıyla döndü.

Sondre Fet, Jens Hauge ve Kasper Hogh'un golleriyle rakibini 3-1 yenen Bodo/Glimt, rövanş için avantajlı bir skor elde etti.

Tek golünü Francesco Pio Esposito ile bulan Inter'de sakatlığı devam eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

BELÇİKA'DA 6 GOLLÜ MAÇ

Club Brugge ile Atletico Madrid'in 3-3 berabere kaldığı gecede Bayer Leverkusen ise ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Olympiakos'u 2-0 yendi.

Newcastle United, deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 6-1 mağlup etti.

Son 16 play-off turunda rövanş maçları 24-25 Şubat'ta oynanacak.