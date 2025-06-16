17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

AA & Ensonhaber

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen 2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ne; 73'ü başpehlivan, 98'i başaltı, 113'ü büyük orta olmak üzere 1600 güreşçi katıldı.

ALTIN KEMER ORHAN OKULU'NUN

Güreşseverlerin ilgi gösterdiği güreşlerin final mücadelesinde karşılaştığı Mustafa Taş'ı yenen Orhan Okulu, başpehlivan ünvanını elde etti. Orhan Okulu, ayrıca Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenen altın kemerin de sahibi oldu.

Orhan Okulu'nun kupasını TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.