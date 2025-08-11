19. Kunduz Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Öztürk oldu

Türkiye Yağlı Güreşler Ligi Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde heyecan sona erdi.

Kunduz Yaylası'nda üç gün süren güreşlere 74 başpehlivan olmak üzere 1507 güreşçi katıldı.

Güreş ağası ise 9 milyon 155 bin lira teklif veren Hüseyin Güler oldu.

BAŞPEHLİVAN FEYZULLAH ÖZTÜRK

Finalde rakibi Orhan Okulu'yu mağlup eden Feyzullah Öztürk, 19. Kunduz Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Üçüncülük derecesi ise Enes Doğan ve Erkan Taş arasında paylaşıldı.

Öztürk'e altın kemerini, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül takdim etti.

Güreşleri çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş takip etti.