2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Antalya'da başlıyor

8-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Euro 2025 Erkekler Plaj Hentbol Şampiyonası’nda 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele edecek. Turnuvada A Milli Erkek Takımı, B Grubu'nda Almanya, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak. Kadın Milli Takımı ise aynı grupta Portekiz, Norveç ve Fransa’ya karşı sahaya çıkacak.

Grup aşaması, 9 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan 12 takım, iki ayrı “Ana Grup”ta yoluna devam edecek. Son sıradaki 4 ekip ise “Teselli Grubu”nda klasman maçlarına çıkacak.

Şampiyonada çeyrek final karşılaşmaları 11 Temmuz Cuma, yarı finaller 12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Final heyecanı ise 13 Temmuz Pazar günü yaşanacak.

A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı’nın grup maçları programı ise şu şekilde:

YARIN

11:30 Portekiz – Türkiye

20:00 Türkiye – Almanya

9 TEMMUZ ÇARŞAMBA

09:30 Çekya – Türkiye

A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı grup maçları programı şöyle:

YARIN

08:30 Norveç – Türkiye

17:00 Türkiye – Portekiz

9 TEMMUZ ÇARŞAMBA

10:30 Fransa – Türkiye