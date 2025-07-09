2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası’nda ilk gün maçları sona erdi

A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı, EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Milliler ilk seti 22-20 önde kapatırken, ikinci seti ise kalesinde gördüğü altın gol ile 16-14 geride kapattı.

Türkiye, Shoot out atışlarında ise rakibine 6-4 mağlup oldu.

MİLLİLER, İLK MAÇINDA NORVEÇ'E YENİLDİ

Milliler şampiyonanın açılış maçında Norveç’e 2-0 yenildi.

İlk seti 20-14, ikinci seti de 23-14 kaybetti.

Milliler grubundaki üçüncü maçında yarın saat 10.30'da Fransa ile karşılaşacak.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Öte yandan Norveç maçı öncesi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

PLAJ MİLLİ ERKEK TAKIMI, ALMANYA VE PORTEKİZ'E MAĞLUP OLDU

Plaj Milli Erkek Takımı, Euro 2025 Plaj Hentbol Şampiyonası B grubunda oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Milli Takım, Euro 2025 Erkekler Plaj Hentbol Şampiyonası B grubu ilk maçında Portekiz’e 2-0 mağlup oldu. Milliler ilk seti 20-10, ikinci seti de 16-13 geride kapattı.

Milli Takım grubundaki ikinci maçında ise Almanya ile karşılaştı. İlk seti 18-16, ikinci seti de 20-16 kaybeden Milli Takım, maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Plaj Milli Takımı grubundaki son maçında ise yarın saat 09.30’da Çekya ile karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmayı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarik Özçelik, Danışmanları Abdurrahman Açıkalın, Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak protokol tribününden takip etti.