60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda iptal kararı!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Marmaris ile Aydın arasındaki beşinci etabı yağmur altında başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabının startı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verildi.

144 SPORCU KATILDI

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaș ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yağmur altında startını verdiği etaba, 23 takımdan 144 sporcu katıldı.

Beşinci etapta turkuaz mayoyu XDS Astana takımının Hollandalı sporcusu Wout Poels, kırmızı mayoyu Spor Toto'dan Ahmet Örken, yeşil mayoyu Polti Visitmalta'dan İtalyan Giovanni Lonardi, beyaz mayoyu ise China Glory'den Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit giydi.

İPTAL EDİLDİ

151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileri, hakem komitesiyle bir toplantı yaparak, nötral startın saat 10:40’ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi.