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AA & Ensonhaber

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2025) üçüncü etap heyecanı yaşandı.

Fethiye-Marmaris etabında 23 takımdan 160 bisikletçi, 175,9 kilometre pedal çevirdi.

TUR 2025'in en uzun etabını XDS Astana takımından Lev Gonov, 4 saat 22 dakika 44 saniye ile birinci sırada bitirdi.

Tietema Rockets takımından Belçikalı bisikletçi Lander Loockx ikinci, Alpecin-Deceuninck takımından Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso üçüncü sırayı aldı.

TURKUAZ MAYOYU GİYMEYE DEVAM EDECEKLER

Genel klasmanda birinciliğini sürdüren Alpecin-Deceuninck takımından Tibor Del Grosso, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek.

LONARDI, YEŞİL MAYOYU SIRTINA GEÇİRDİ

En iyi tırmanışçı olarak kırmızı mayoyu bu tur sonunda da Bike AID takımından Alman bisikletçi Vinzent Dorn, Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde ise beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit korudu.

En iyi sprinter olarak ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi yeşil mayoyu sırtına geçirdi.

Kırmızı mayo için Türk sporcuların liderlikte bulunan Dorn'u takibi sürdü. Bu kategoride Spor Toto takımından Ahmet Örken ikinci, Mustafa Tekin üçüncü, Konya Büyükşehir Belediyespor'dan ise Burak Abay dördüncü sırada bulunuyor.

TUR 2025'İN KRALİÇE ETABI YARIN YAPILACAK

Yarışa, yarın Marmaris ile Akyaka (Kıran) arasında yapılacak ve genel klasmanı doğrudan etkileyecek 4. etapla devam edilecek.

"Kraliçe Etap" olarak nitelendirilen parkurda sporcular 115,4 kilometre pedal çevirecek. Bu parkurda sporcular 3 bin 154 metre tırmanış yapacak. Bu turda alınacak sonuçlar genel klasman sıralamasını doğrudan etkileyecek.

Etabın startı Marmaris'te Blueport AVM önünden saat 12.55'te verilecek. Akyaka'nın Kıran mevkiinde zirve tırmanışıyla sona erecek etapta sporcular; Gökçe, Akçapınar, Kızılağaç ve Ula gibi bölgenin gözde noktalarından geçecek.