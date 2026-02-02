A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'yı elerse Norveç ile karşılaşacak

- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda son sırayı alan Romanya ile karşılaşacak.
- Türkiye, Romanya'yı 19 ve 22 Mart tarihli maçlarda yenmesi durumunda 2027 Dünya Şampiyonası 3. eleme turunda Norveç ile oynayacak.
- Bu turdaki karşılaşmalar 13-14 ve 16-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kıbrıs Rum Kesimi'ni iki maçta da yenen A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2. eleme turunda 2026 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu son sırada tamamlayan Romanya ile eşleşmişti.
Türkiye, 2. turda ilk maçını 19 Mart'ta sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 22 Mart'ta Romanya'da oynayacak.
RAKİP NORVEÇ
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre bu eşleşmeyi kazanan takım, 2027 Dünya Şampiyonası 3. eleme turunda Norveç'in rakibi olacak.
Bu turdaki maçlar ise 13-14 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak.