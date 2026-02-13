Abone ol: Google News

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden Abdullah Yılmaz, erkekler 10 kilometre serbest yarışında 100'üncü sırayı aldı.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 18:21
Abdullah Yılmaz, 100'üncü sırayı aldı
  • Abdullah Yılmaz, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşuda 100'üncü oldu.
  • 10 kilometre serbest yarışını 27 dakika 8.3 saniyede tamamladı.
  • Daha önceki yarışlarda ise 80'inci sırayı almıştı.

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 7. gününde kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Olimpiyatlarda ilk kez mücadele eden Abdullah Yılmaz, 27 dakika 8.3 saniyelik derecesiyle 100'üncü sırayı elde etti.

80'İNCİ OLMUŞTU

Milano-Cortina 2026'daki yarışlarını tamamlayan milli sporcu, kayaklı koşu erkekler sprint klasik elemelerinde 80'inci olmuştu.

