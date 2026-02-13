Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 22’nci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, saat 18.30’da Trabzon Havalimanı’na geldi.

Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'ndan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon’da konaklayacakları otele hareket etti.

FENERBAHÇE'NİN KAFİLESİ

Fenerbahçe kafilesinde kulüp başkanı Sadettin Saran ve birçok yönetici de yer alırken 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: