Leroy Sane, kadroya alınmadı

- Leroy Sane, Eyüpspor maçı kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı.
- Geçmişte Manchester City maçında sakatlanan Sane, bu sezon Galatasaray'da 28 maçta 6 gol ve 7 asist yaptı.
- Sane'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında yer alması bekleniyor.
Galatasaray'da Leroy Sane, sakatlığı nedeniyle bir süre takımla çalışmalara katılamamıştı.
Dün gerçekleştirilen Eyüpspor maçının son idmanında takımla çalışan Sane'yle ilgili karar verildi.
EYÜPSPOR MAÇINDA YOK
Alman yıldız Leroy Sane, Eyüpspor maçının geniş kadrosunda yer almadı.
JUVENTUS MAÇINDA KADRODA
Leroy Sane'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Juventus maçında kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan 30 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon Galatasaray forması altında 28 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.