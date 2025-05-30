Adem Asil, Almanya'da bir altın madalya daha kazandı

AA & Ensonhaber

Almanya'nın Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı.

Elde ettiği 14.400 puanla altın madalyanın sahibi olan Adem Asil, Leipzig'teki organizasyonda ikinci kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Aynı puanı alan Yunan cimnastikçi Eleftherios Petrounias da halka aletinde Adem Asil ile altın madalya elde etti.

MADALYA SAYISINI 11'E ÇIKARDI

Dün erkekler bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya kazanan Adem, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da hem halka hem de bireysel genel tasnifte kürsünün en üstünde yer almayı başarmıştı.

Adem, Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya sayısını 11'e çıkardı.