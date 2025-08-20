Abone ol: Google News

Ahmet Yağan'dan Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli güreşçi Ahmet Yağan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 20:00
Bulgaristan'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda heyecan yaşanıyor.

Samokov kentinde devam eden organizasyonda serbest stil 86 kiloda milli güreşçi Ahmet Yağan, mindere çıktı.

BRONZ MADALYA AHMET'İN

Çinli rakibi Yuanchong Yang'ı 4-0, Ukraynalı Pavlo Vaskovskyi'yi 5-0, çeyrek finalde Hint güreşçi Mukul Dahiya'yı 4-3 mağlup eden Ahmet Yağan, yarı final müsabakasında bireysel katılan Rus sporcu Bozigit Islamgereev'e 5-1 kaybetti.

Üçüncülük mücadelesinde ise Japon rakibi Ryogo Asano'yu 9-3 yenen Ahmet Yağan, bronz madalyanın sahibi oldu.

