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AA & Ensonhaber

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 kez altın kemer kazanan başpehlivan Ali Gürbüz, Antalya'nın Aksu Belediyesi ile sözleşme imzaladı.

Gürbüz, belediye binası önünde coşkulu bir törenle karşılandı.

Törene Belediye Başkan İsa Yıldırım'ın yanı sıra başkan yardımcıları, güreş ağası Şahin Kırbıyık ve belediyenin güreşçileri katıldı.

Başkanlık makamında düzenlenen törende yeni sezon sözleşmesi imzalandı.

"SEZONU GÜZEL TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

Sözleşme sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürbüz, şunları dedi:

Aksu Belediye Başkanımız İsa Yıldırım ile yeni bir yola çıktık. Önümüzde Kırkpınar var, en iyi şekilde hazırlanacağım. Altın kemeri yeniden boynuma takmak istiyorum. Sezonu güzel tamamlamak istiyorum.

"CEZAM BİTTİKTEN SONRA GÜREŞLERE BAŞLAYACAĞIM"

Yağlı Güreş Ligi'nin Manavgat etabında hakemlerle yaşadığı tartışma sonucu çeyrek finalde güreşten ihraç edilmesini değerlendiren Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

Birkaç hafta güreşe gidemedim. Bu benim Kırkpınar hedeflerimi etkilemez. Cezam bittikten sonra güreşlere başlayacağım.

"GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ"

Belediye Başkan İsa Yıldırım ise şu şekilde konuştu: