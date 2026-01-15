Abone ol: Google News

Eyüpspor, Iğdır FK karşısında kazandı

Eyüpspor, Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Iğdır FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 17:36
Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Eyüpspor, Iğdır FK ile karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Iğdır FK, 26. dakikada Özder Özcan ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor, bu gole 45. dakikada Umut Bozok'un penaltı golüyle cevap verdi ve devre 1-1 sona erdi.

Eyüpspor, 86. dakikada Umut Bozok'un golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

EYÜPSPOR'DAN İLK GALİBİYET

Bu sonucun ardından Eyüpspor, kupada ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana yükseldi. Iğdır FK, 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Eyüpspor, kupanın bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

İstanbul ekibi, ligde ise hafta sonunda Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Iğdır FK, kupadaki bir sonraki maçında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Iğdır FK, ligde hafta sonunda Sakaryaspor'u ağırlayacak.

