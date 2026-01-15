Radostin Stoytchev, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Radostin Stoytchev, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Stoytchev, yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

SEÇİMLER

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" isimli fotoğrafını seçen Stoytchev, "Portre" özel kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde Costas Baltas'ın "Zaferin ardından" fotoğrafını tercih eden Bulgar çalıştırıcı, "Haber" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesini seçti.

Stoytchev, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" isimli fotoğrafı ile "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı karesine oy verdi.

15 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.