Atletizm Kulüpler Süper Ligi’nde şampiyonlukları ENKA aldı

Atletizm Kulüpler Süper Ligi’nde heyecan sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre İzmir'deki Atatürk Stadı'nda düzenlenen final yarışmalarına, kadınlar ve erkeklerde 8'er kulüp katıldı.

ENKA ZİRVEDE

ENKA, 38’incisi organize edilen Atletizm Kulüpler Süper Ligi’nde kadınlarda 21, erkeklerde ise 14. kez zirvede yer aldı.

FENERBAHÇE 2'NCİLİĞİ ALDI

Fenerbahçe, hem kadınlarda hem de erkeklerde 2'nciliği elde etti. Kadınlarda Batman Petrol, erkeklerde ise Galatasaray 3. oldu.

KÜME DÜŞENLER

Son 2 sıradaki kulüpler küme düştü. Kadınlarda Gaziemir Belediyespor ve Gaziantep Spor, erkeklerde ise Batman Petrol ve Jandarma Gücü, gelecek yıl 1. ligde mücadele edecek.