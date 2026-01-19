Madde madde listeledik: Galatasaray'da düşüşün nedenleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, yarım sezonluk kısa bir dönemde adeta dört mevsimi yaşadı.

Şu anki durumu ise kış ve karamsar bir havanın hakimiyeti...

Zenginlikten yokluğa ve Avrupa’da büyük ses getiren takımdan ligde alınan beraberlik sonrası lider olmasına rağmen ‘istifa’ seslerinin yükseldiği Galatasaray!

İşte Galatasaray’ın geldiği noktanın röntgeni...

YEDEK KULÜBESİ ZAFİYETİ

Kulübe zafiyeti, hamle oyuncusu eksikliği ve kadro derinliğinin sıfır noktasına inmesi.

Mertens futbolu bıraktı, Kerem ve Berkan daha çok süre alacağı takımlara gitti, yönetim geçen sezon rotasyonda 31 skor katkısı aldığı üç futbolcunun yerine bir isim koyamadı.

TAKVİYELER GELMEDİ

Bu tablonun oluşmasında teknik direktör Okan Buruk’un da imzası vardı. Çünkü transfer onun raporuna göre yapıldı.

Kanat forvet takviyesine Buruk, “Takımın dengesini bozmayalım.” diyerek karşı çıktı. Üst üste sakatlıklar geldi, bunlara cezalılar da eklendi ve Aslan irtifa kaybetti.

+23 kriterinde bir, yabancıda iki kontenjan olmasına rağmen takviye gelmedi.

TAKTİKSEL ÇÖZÜM ÜRETİLEMEMEDİ

Taktiksel sürprizleri ile fark oluşturan Okan Buruk, Osimhen’in yokluğunda formsuz İcardi’ye karşı bir çözüm üretemedi.

Yönetim devre arası transferi için refleks gösteremedi. Rakip F.Bahçe, Musaba ve Guendouzi hamlesiyle kısa sürede sonuç alırken Aslan’ın sessizliği taraftarın da sabrını taşırdı.

İSTİFA TEZAHÜRATLARI, YAĞMURLUK KRİZİ

Çağlayan’daki istifa tezahüratı, yağmurluk krizi ve transfer konusundaki tepkiler nedeniyle Başkan Dursun Özbek ve ekibi, zor bir dönemden geçiyor.

Galatasaray’da uzun bir aradan sonra kulüp içi muhalefetin sesi yükselmeye başladı.

MOTİVASYON KAYBI

Son dönemdeki tartışmalardan Teknik Direktör Okan Buruk’un da etkilendiği gözleniyor.

Tecrübeli teknik adam, saha ve hava şartları derken oluşan türbülansı öngöremedi.

Motivasyon kaybı açık şekilde hissedilmeye başlandı.

DİSİPLİN

Sakatlanan veya tatile giden oyuncular kilo aldı.

Bazı futbolcular kendilerine özen göstermedi. Bu durum disiplin zafiyeti olarak değerlendirildi.

SENDROM

3 senelik şampiyonluğa rağmen Kasım-Ocak dönemlerinde aynı hatalar tekrarlandı. Formsuzluk, sakatlık hep bu döneme denk geldi.

Singo, İlkay, Jakobs, Sara, Uğurcan, Kaan ve diğer yaşanan sakatlıklarla birlikte oyuncuların sahalara dönüş zamanı da uzamaya başladı.

Kemerburgaz sahası ve antrenman taktikleri sorgulanmaya başladı.

ICARDI'NİN FORMSUZLUĞU

Farklı kazanılan Antalyaspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında son golleri atan İcardi'ye Osimhen'in yokluğunda güvenildi ve yedek forvet takviyesi gerçekleşmedi.

Fizik olarak hala takımın çok gerisinde kalan İcardi, Fenerbahçe derbisinde döküldü, Gaziantep FK karşısında net fırsatları harcadı.