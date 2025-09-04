Atletizmde hedef Tokyo'nun ardından Los Angeles

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlarda başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Karadağ, Uluslararası Edirne Maratonu dolayısıyla geldiği kentte AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"ŞAMPİYONAYA EN ÜST SEVİYEDEKİ ATLETLERİMİZLE KATILACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan okul sporları kapsamında binlerce gencin altyapıdan yetiştiğini belirten Karadağ, şunları dedi:

Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcularımız, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 13-21 Eylül 2025'te düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazır. Şampiyonaya en üst seviyedeki atletlerimizle katılacağız.

"MADALYA VE FİNALLER İÇİN ÇARPIŞACAĞIZ"

Ahmet Karadağ, milli sporcuların Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Sırıkla atlamada Ersu, üç adım atlamada Tuğba, 400 metre engellide de iki genç pırlantamız var. Onlarla madalya ve finaller için çarpışacağız.

"TÜM İMKANLARIMIZI KULLANMAKTAYIZ"

Karadağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün önem verdiği ve yakından takip ettiği olimpiyat çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Olimpiyatlar için Dünya Şampiyonası'ndan sonra yoğun bir çalışma sürecine gireceklerini anlatan Karadağ, şu şekilde konuştu:

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde 14-30 Temmuz 2028'de düzenlenecek Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bakanlığımız ve federasyonumuzun katkılarıyla bu başarıya adım adım ulaşmak için tüm imkanlarımızı kullanmaktayız.

"OLİMPİYATLARDA MEYVELERİNİ ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Atletizmde "siyahi atletler başarılıdır" algısının değiştiğine değinen Ahmet Karadağ, şöyle devam etti: