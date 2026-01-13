Bengisu Avcı, bu kez buzullardaki erimeye karşı kulaç atacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'nın Cavazzo kentinde 16-18 Ocak'ta buzullardaki erimeye dikkati çekmek amacıyla düzenlenecek "IISSA Buz Yüzme Şampiyonası"nda mücadele edecek.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğine dikkati çekerek Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk ünvanını alan Avcı, bu kez buzullardaki erimeye odaklanarak "buz yüzme" serisine hazırlanıyor.

Avcı, şampiyonada 50 metre kurbağa, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde sıfır dereceye yakın suda kulaç atacak.

"İLK KULAÇLARINI ATACAĞIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğun önemini belirtti.

Avcı, "Ocean's 7 benim için bir meydan okumanın ötesinde iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin altını çizdiğim bir süreç oldu. Şimdi de okyanuslardan denizlere ve göllere doğru adım atarak buzulların erimesi, göllerin kurumasını ön plana alacağım. İtalya’daki şampiyonada bunun ilk kulaçlarını atacağım." ifadelerini kullandı.

DÜNYE REKORU KIRMIŞTI

İtalya'nın Molveno kentinde geçen yıl IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta 25-29 yaş kategorisinde dünya rekoruyla altın madalya kazanan, 100 metre kelebekte birinci olan Avcı, dünya üçüncülüğü elde etmişti.