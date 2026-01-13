Sadettin Saran'dan taraftara transfer müjdesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2 Ocak'ta başlayan devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine başlayan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun iki yıl ev sahipliği yapacak olmasının lansmanı sonrası gazetecilerle buluşan Saran, transfer müjdesini verdi.

TARAFTARA TRANSFER MÜJDESİ

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı, "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İÇİN DUBAI'YE GİDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpte transfer komitesinde yer alan yönetici Ertan Torunoğulları, Dubai'de sıcak transfer görüşmelerinde bulunuyor.

Torunoğulları'nın Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile kritik bir görüşme yapacağı ve büyük ihtimalle bu görüşmeden sonra transfer açıklamasının yapılacağı belirtildi.