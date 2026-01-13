Serdal Adalı'dan transfer sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde oldukça önemli bir buluşma gerçekleşti.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, öğlen saatlerinde Ümraniye'de Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Futbol Direktörü Serkan Reçber ile bir araya geldi.

GÜNDEM MADDELERİ

Üçlünün gerçekleştirdiği bu kritik toplantının ana maddesini transfer operasyonu oluşturdu.

Görüşmede, transferi için mesafe katedilen ve imza aşamasına yaklaşılan isimlerin son durumu detaylıca konuşuldu.

Ayrıca toplantıda sadece gelecekler değil, takımdan gönderilmesi planlanan ve yolların ayrılması muhtemel futbolcuların listesi de masaya yatırıldı.

"KİMSE MERAK ETMESİN, ALACAĞIZ"

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ertan Süzgün'e yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği transfer çalışmaları hakkında çok net ifadeler kullandı.

Adalı, yürütülen operasyonlarda kulübün menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek, "Babamın parasını harcamıyorum, Beşiktaş'ın parasını harcıyoruz. En iyi oyuncuyu en iyi şartlarda almak için çabalıyoruz. Sadece yarım dönem için değil, önümüzdeki sezon kadrosu için de çabalıyoruz. Kimse merak da etmesin, alacağız." ifadelerini kullandı.