Bengisu Avcı, Ocean’s 7 parkurunu tamamlayan ilk Türk oldu

Milli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu açık su geçişlerinden biri olan Japonya’daki Tsugaru Kanalı’nı geçerek "Ocean’s 7" serisini tamamlayan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Yaklaşık 15 saat süren zorlu bir yüzüşle Hokkaido kıyılarına ulaşan Avcı, bu başarıyla Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

14 KİLOMETRE GERİ SAVRULDU, PES ETMEDİ

3 Ağustos’ta saat 22.30’da Japonya'nın Kodomari kıyısından suya giren Bengisu Avcı, güçlü akıntılarla boğuşarak saatler süren mücadele sonunda kanalın ortasına ulaştı. Ancak finişe sadece 3 kilometre kala, aniden değişen akıntı nedeniyle kıyıdan tam 14 kilometre geriye savruldu. Sporcuların gün batımından sonra yüzmesinin yasak olduğu parkurda süreyle yarışan Avcı, tekne kaptanının uyarılarına rağmen kulaçlarına hız verdi ve verilen zaman dilimi içinde tekrar rotaya girerek hedefe kilitlendi.

İNSANÜSTÜ TEMPOYLA BİTİŞE ULAŞTI

Avcı, kalan mesafeyi müthiş bir tempoyla yüzerek yalnızca dakikalar kala kıyıya ulaştı. 15 saat süren bu tarihi mücadelede spor psikoloğu Dr. Seren Akıcı ve fizyoterapist Aslı Vural’dan destek alan Avcı, son metrelerde temposunu daha da artırarak Hokkaido kıyılarına ulaştı ve Türk bayrağını dalgalandırdı.

7 YIL, 7 ZORLU GEÇİŞ

Ocean’s 7, dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan yedi efsanevi açık su parkurunu kapsıyor. Bu zorlu serüvene 2018’de Manş Denizi’ni geçerek başlayan Bengisu Avcı, ardından Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı, Molokai, Kuzey Kanalı ve son olarak Tsugaru Kanalı’nı başarıyla tamamladı.

YALNIZCA SPOR DEĞİL, FARKINDALIK DA TAŞIDI

AXA Türkiye'nin değerler ortağı olan Bengisu Avcı, bu büyük başarıyı yalnızca sportif bir hedef olarak değil, aynı zamanda iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdi. "Gelecek neden bir risk olsun ki?" mottosuyla kulaç atan milli yüzücü, doğaya ve gelecek nesillere karşı duyarlılığıyla da ilham verdi.