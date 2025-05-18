Beşiktaş, final serisinde öne geçti

AA & Ensonhaber
Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Bursa temsilcisi, 17-13 önde kapattı.
BEŞİKTAŞ, ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıda oyunda üstünlüğü eline geçiren Beşiktaş, karşılaşmayı 33-31 kazanarak final serisinde durumu 1-0 yaptı.
SIRADAKİ MAÇ 19 MAYIS'TA
Üç galibiyete ulaşacak takımın 2024-2025 sezonu şampiyonu olacağı final serisinin ikinci maçı, 19 Mayıs Pazartesi yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.
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