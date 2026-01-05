Abone ol: Google News

Beşiktaş, Oleksandr Tilte'yi transfer etti

Beşiktaş Hentbol Takımı, Ukraynalı milli oyuncu Oleksandr Tilte'yi kadrosuna kattı.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 19:48
Beşiktaş Hentbol Takımı, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Ukraynalı Oleksandr Tilte'yi yeniden renklerine bağladığını duyurdu.

YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA

Kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında da siyah-beyazlı ekipte forma giyen 30 yaşındaki orta oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

