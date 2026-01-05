Beşiktaş, Oleksandr Tilte'yi transfer etti

- Beşiktaş, Ukraynalı Oleksandr Tilte'yi yeniden transfer etti.
Beşiktaş Hentbol Takımı, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Ukraynalı Oleksandr Tilte'yi yeniden renklerine bağladığını duyurdu.
YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA
Kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında da siyah-beyazlı ekipte forma giyen 30 yaşındaki orta oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.