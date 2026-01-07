Abone ol: Google News

Potada görülmemiş olay: İlk çeyrek bitmeden 2 kişi kaldılar

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde ilginç bir maç yaşandı. İtalyan ekibi Trapani Shark, kadro yetersizliği nedeniyle Hapoel Netanel Holon karşısında parkede 2 kişi kaldı. İki isimden biri de 5 faulle oyun dışı kalınca 38-5 önde olan Hapoel Holon, hükmen galip ilan edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 09:48 Güncelleme:
  • FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turunda Trapani Shark, yetersiz kadrosu nedeniyle Hapoel Netanel Holon karşısında sadece 2 oyuncuyla kaldı.
  • İtalyan ekibi, ekonomik sorunlar yüzünden Bulgaristan'a sadece 5 oyuncu getirebildi ve oyun devam ederken sahada 2 kişi kaldılar.
  • Hapoel Holon'dan 38-5 gerideyken bir oyuncu 5 faul alınca maç durduruldu ve hükmen 38-5 galip ilan edildiler.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde oynanan Trapani Shark-Hapoel Netanel Holon maçı, yaşanan olayla tarihe geçti.

Ekonomik sorunlarla boğuşan İtalyan temsilcisi Trapani Shark, karşılaşmanın oynanacağı Bulgaristan'a sadece 5 oyuncuyla gitti.

SAHADA YALNIZCA 2 OYUNCU KALDI

Maçın başlamasından kısa bir süre sonra Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti ve Alessandro Cappelletti'nin sahayı terk etmesiyle Trapani Shark, parkede 2 oyuncuyla kaldı.

Bir süre iki oyuncuyla mücadele eden İtalyan ekibinde 2007 doğumlu Matteo Patti, 5. faulünü alınca hakem ilk çeyreğin bitimine 3 dakika 6 saniye kala maçı durdurdu ve Hapoel Netanel Holon karşılaşmayı 38-5 kazandı.

HÜKMEN MAĞLUP OLDULAR 

FIBA, Trapani Shark'ın sahada oynamaya hazır iki oyuncudan daha az sayıda oyuncuya sahip olması nedeniyle hükmen Trapani aleyhine (38-5) mağlubiyet olarak maçı tescil etti.

Eshspor Haberleri