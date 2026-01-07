Potada görülmemiş olay: İlk çeyrek bitmeden 2 kişi kaldılar

- FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turunda Trapani Shark, yetersiz kadrosu nedeniyle Hapoel Netanel Holon karşısında sadece 2 oyuncuyla kaldı.
- İtalyan ekibi, ekonomik sorunlar yüzünden Bulgaristan'a sadece 5 oyuncu getirebildi ve oyun devam ederken sahada 2 kişi kaldılar.
- Hapoel Holon'dan 38-5 gerideyken bir oyuncu 5 faul alınca maç durduruldu ve hükmen 38-5 galip ilan edildiler.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde oynanan Trapani Shark-Hapoel Netanel Holon maçı, yaşanan olayla tarihe geçti.
Ekonomik sorunlarla boğuşan İtalyan temsilcisi Trapani Shark, karşılaşmanın oynanacağı Bulgaristan'a sadece 5 oyuncuyla gitti.
SAHADA YALNIZCA 2 OYUNCU KALDI
Maçın başlamasından kısa bir süre sonra Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti ve Alessandro Cappelletti'nin sahayı terk etmesiyle Trapani Shark, parkede 2 oyuncuyla kaldı.
Bir süre iki oyuncuyla mücadele eden İtalyan ekibinde 2007 doğumlu Matteo Patti, 5. faulünü alınca hakem ilk çeyreğin bitimine 3 dakika 6 saniye kala maçı durdurdu ve Hapoel Netanel Holon karşılaşmayı 38-5 kazandı.
HÜKMEN MAĞLUP OLDULAR
FIBA, Trapani Shark'ın sahada oynamaya hazır iki oyuncudan daha az sayıda oyuncuya sahip olması nedeniyle hükmen Trapani aleyhine (38-5) mağlubiyet olarak maçı tescil etti.