Beyza Nur Akkuş, 20 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'na, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam edildi.
65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur Akkuş, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı mağlup ederek şampiyon oldu.
ŞEVVAL YENİLDİ
Şevval Çayır ise Rus Ekaterina Chikanova ile karşılaştığı 53 kilo bronz madalya maçından galip ayrıldı.
MİLLİLER 2'NCİ OLDU
20 Yaş Altı Milli Kadın Güreş Takımı böylece şampiyonayı 5 madalyayla (1 altın, 1 gümüş, 3 bronz) tamamladı.
Tüm sıkletlerdeki maçlar sonucu 108 puan toplayan kadın güreşçiler, takım sıralamasında Ukrayna'nın (116) arkasında 2'nci oldu.