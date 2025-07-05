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Beyza Nur Akkuş, 20 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Beyza Nur Akkuş, 65 kiloda altın madalya kazandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Beyza Nur Akkuş, 20 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'na, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam edildi.

65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur Akkuş, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı mağlup ederek şampiyon oldu.

ŞEVVAL YENİLDİ

Şevval Çayır ise Rus Ekaterina Chikanova ile karşılaştığı 53 kilo bronz madalya maçından galip ayrıldı.

MİLLİLER 2'NCİ OLDU

20 Yaş Altı Milli Kadın Güreş Takımı böylece şampiyonayı 5 madalyayla (1 altın, 1 gümüş, 3 bronz) tamamladı.

Tüm sıkletlerdeki maçlar sonucu 108 puan toplayan kadın güreşçiler, takım sıralamasında Ukrayna'nın (116) arkasında 2'nci oldu.

Eshspor Haberleri