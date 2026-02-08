Breezy Johnson, Kış Olimpiyatları'nda altın madalyayı aldı

- Breezy Johnson, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.
- ABD'li Johnson, kadınlar iniş kategorisinde 1:36.10'luk derecesiyle birinci oldu.
- Lindsey Vonn yarışın başındaki kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.
İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın ikinci gününde alp disiplini kadınlar iniş müsabakaları, Cortina'daki Tofane Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde yapıldı.
Bu disiplinde son dünya şampiyonu ABD'li Breezy Johnson, bir dakika 36.10 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Alman Emma Aicher, 0.04 saniye farkla gümüş, ev sahibi ülkeden 2018'in olimpiyat şampiyonu Sofia Goggia, liderin 0.59 saniye gerisinde bronz madalya aldı.
VONN HASTANEYE KALDIRILDI
Kariyerinde 5. kez olimpiyatlara katılan ABD'li kayakçı Lindsey Vonn ise yarışın başındaki kazanın ardından ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.